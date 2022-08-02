صرف دفعة محرم 1444هـ خلال أيام.. حساب المواطن يتصدر الترند في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

يترقب المواطنون المستفيدون من برنامج حساب المواطن في المملكة، موعد صرف الدفعة الجديدة لحساب المواطن وهي الدفعة الـ57 دفعة محرم 1444/ أغسطس 2022.

ويجرى صرف الدفعة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تطبيق التعديلات الجديدة الخاصة بحساب المواطن، وكذلك إعادة فتح التسجيل في البرنامج.

وفي هذه الأثناء، تصدر “حساب المواطن” قائمة “الترند”، الموضوعات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وتساءل حساب يدعى “ع”: “يا أخوان استفسار أنا طلع لي مؤهل . هل تنزل لي دفعة شهر اغسطس ولا الشهر الجاي؟”.

وقال حساب “ميم من الناس”: “الحين لازم ضروري مستندات ومرفقات عشان اكون مؤهل ؟”، فيما أبدى العديد من المتابعين أسئلة واستفسارات حول صدور أهلية حساب المواطن للمتقدمين شهر يونيو الماضي.

ويحين موعد صرف حساب المواطن في أغسطس 2022 الدفعة 57 دفعة محرم 1444 خلال الأيام المقبلة، في الفترة بين 6 إلى 10 من الشهر الجاري.

ويبلغ عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن المستوفين لمعايير الاستحقاق وفقًا للدفعة 56 التي أودعت في يوليو الماضي أكثر من 10.2 ملايين مستفيد.

فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال، منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وفي دفعة يوليو 2022 تمت زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

وفي وقت سابق، دعا مدير عام التواصل ببرنامج حساب المواطن، المواطنين الراغبين بالتسجيل، إلى التقديم من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط ca.gov.sa، منوهًا بأن المتقدمين المكتملة طلباتهم قبل تاريخ 16 يوليو، ستتم دراسة أهليتهم واستحقاقهم لدفعة شهر أغسطس2022م.