الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

تواصل- فريق التحرير

قالت صحيفة القبس الكويتيتة، إنه صدر اليوم الثلاثاء مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة.

وأوضح ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن حل مجلس الأمة جاء تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.

يذكر أنه صدر أمس، مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيرًا. كما صدر أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ”سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”.