الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
مجلس الوزراء: الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية حققت نموًا اقتصاديًا مستدامًا وشاملاً
هل مازال فحص PCR سلبي شرطًا لمعتمري الخارج؟.. “الحج” توضح
أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية: سعر المن من الروبيان الصغير 350 ريالاً (صور)
“التجارة” تستدعي مركبات مائية لهذا السبب
بزيادة 7%.. ميناء الملك عبدالله يحقق طفرة في عمليات شحن الحاويات خلال 6 أشهر

أحدث الأخبار

الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة

الكويت.. صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة
٠٣:٥٦:٠٧ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير

قالت صحيفة القبس الكويتيتة، إنه صدر اليوم الثلاثاء مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة.

وأوضح ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن حل مجلس الأمة جاء تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.

يذكر أنه صدر أمس، مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيرًا. كما صدر أمر أميري بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بـ”سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء”.

الكلمات الدلالية:
الحكومة الكويت امير الكويت مجلس الامة

مواد ذات صلة

المزيد
نجران في أسبوع: عودة المدارس.. وعتق رقبة محكوم بالقصاص

نجران في أسبوع: عودة المدارس.. وعتق رقبة محكوم بالقصاص

منذ 7 سنوات
الأمن العام: المساس بـ«الحياة الخاصة» بكاميرا الجوال جريمة تستوجب العقوبة

الأمن العام: المساس بـ«الحياة الخاصة» بكاميرا الجوال جريمة تستوجب العقوبة

منذ 5 سنوات
الأرصاد: توقعات برياح نشطة على مكة والمدينة وطقس مستقر في بقية المناطق

الأرصاد: توقعات برياح نشطة على مكة والمدينة وطقس مستقر في بقية المناطق

منذ 8 سنوات
تجاوزت  6 مليارات ريال .. مجموع اتفاقيات وإطلاقات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث

تجاوزت  6 مليارات ريال .. مجموع اتفاقيات وإطلاقات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الثالث

منذ 4 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *