قبل قليل.. شاهد ماذا فعلت صاعقة بشاب عند سد وادي جازان؟

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، صاعقة تضرب شابًا في سد وادي جازان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي أظهر أحد الشباب أثناء قيامه بتصوير الأمطار والسيول عند سد وادي جازان، إذ تفاجأ بصاعقة خاطفة تضربه في أقل من الثانية.

وكتب أحد المغردين على حسابه في “تويتر”، “أنه من مسببات نزول الصواعق التصوير أثناء البرق والرد على المكالمات، محذرًا من استخدام الجوال وقت نزول المطر”، على حد قوله.

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وتزامنًا مع الأجواء غير العادية وأمطار البركة التي سقطت على الرياض والمناطق الجنوبية من المملكة ومنها جازان، شهدت معظم محافظات منطقة الرياض سواء شمالها أو جنوبها، هطول الأمطار الغزيرة وجريان للسيول، واشتد المطر في الساعات الأخيرة بشكل شديد جدًا وبدا البرق والرعد متواصلان.

يأتي هذا بعد يومين فقط، من تشييع محافظة العيدابي، شرق منطقة جازان، فتاة تُوفيت إثر إصابتها بصاعقة رعدية بسبب كميات الأمطار التي شهدتها المحافظة وعدد من المحافظات بالمنطقة، حيث أُصيبت فتاة بالصاعقة وتُوفيت بينما نُقلت شقيقتها للمستشفى متأثرة بإصابة من ذات الصاعقة الرعدية.

وكانت قد شهدت منطقة جازان أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في عدد من المحافظات وجرت على أثرها السيول، وسط تحذيرات متكررة من الجهات المختصة حول عدم المجازفة في السيول والمستنقعات.