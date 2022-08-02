فيديو نادر عمره أكثر من 100 عام يُظهر لقطات ملونة من أمريكا

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر “تويتر” مع مقطع فيديو مدته دقيقتان، يظهر جانبًا من حركة الحياة في عدد من المدن الأمريكية قبل أكثر من 100 عام.

وحظى الفيديو الذي التقط عام 1920، بتفاعلات ومشاهدات واسعة، واستعرض صورًا من الشوارع والحركة المرورية في مدن نيويورك، وشيكاغو، وسان فرانسيسكو.

وظهر في الفيديو عدد من المباني والسيارات ونظام السير في شوارع المدن الأمريكية قبل 100 عام، كما يظهر أشهر الشوارع والميادين الرئيسة في مدن نيويورك وسان فرانسيسكو.

كما يعرض الفيديو لقطات من العاصمة البريطانية لندن، ويظهر شكل الحياة في شوارع المدينة والزي الإنجليزي الشهير، والسيارات القديمة.