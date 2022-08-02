هل مازال فحص PCR سلبي شرطًا لمعتمري الخارج؟.. “الحج” توضح

تواصل – فريق التحرير

قالت وزارة الحج والعمرة، إنه لا يشترط للمعتمرين القادمين من خارج المملكة، تقديم نتيجة سلبية لفحص PCR.

وشددت وزارة الحج، وفق “عكاظ”، على اشتراط وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأكدت أن مدة الإقامة للقادمين بتأشيرات العمرة هي 90 يومًا، وللمعتمر الحرية في التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية، خلال فترة إقامته.

كما أنه يمكن للمعتمر قبل القدوم تصميم برنامج العمرة والتقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة من خلال المنصات الإلكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد، وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs، كما يمكن التعرف على اشتراطات العمرة على حسب دولة القدوم من خلال زيارة موقع الوزارة على الرابط التالي https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah.

ومن شروط أداء العمرة، إصدار التصريح من تطبيق «اعتمرنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 346 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 810.187 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 796.102 حالة، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، حيث وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9.255 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.