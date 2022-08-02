أسواق الأسماك بالمنطقة الشرقية: سعر المن من الروبيان الصغير 350 ريالاً (صور)

تواصل – واس:

استقبلت أسواق الأسماك في المنطقة الشرقية اليوم، بواكير صيد الروبيان للموسم الجاري 2022م، الذي يستمر لمدة ستة أشهر وينتهي بتاريخ 31 يناير 2023م.

وشهد موسم الروبيان أمس، دخول 540 مركب صيد كبير “لنش” و149 مركب صيد صغير “طراد”، في كل من فرضة الجبيل والقطيف ودارين، وقد تباينت أسعار الروبيان بحسب الحجم واللون حيث وصل سعر المن الواحد “16 كيلو” للروبيان الصغير بـ 350 ريالاً، في حين وصل سعر الحجم الروبيان الكبير 660 ريالاً.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن قرار حظر الوزارة صيد الروبيان خلال الأشهر الستة الماضية يأتي بهدف إعطائه فرصة للتكاثر والنمو إضافة إلى المحافظة على استدامة المخزون الإستراتيجي للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن موسم الروبيان في عام 2020م شهد إنتاج 13810 أطنان مقارنة بالعام الماضي 2021م حيث وصل الإنتاج إلى 15567 طناً بنمو متزايد، متمنياً أن يشهد هذا الموسم نمواً متزايداً في إنتاج ونوعية الروبيان، مشدداً على الصيادين الالتزام بفترة الحظر الذي فرضته الوزارة على صيد الروبيان.

بدوره، أفاد بائع الأسماك محمد التاروتي، أن باكورة صيد الروبيان هذا الموسم تعد وفيرة وبأحجام مختلفة وأن الأسعار في متناول يد الجميع، مبيناً أن مناطق صيد الروبيان على طول ساحل الخليج العربي غنية بالأعشاب البحرية التي يتغذى عليها الروبيان والأسماك، إضافة إلى أن مياه الخليج العربي تمتاز بدفيء مياهها وتنوعها البيئي.