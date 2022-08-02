الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“التجارة” تستدعي مركبات مائية لهذا السبب
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“التجارة” تستدعي مركبات مائية لهذا السبب

“التجارة” تستدعي مركبات مائية لهذا السبب
٠٣:٢٣:٢٤ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 32 مركبة مائية Sea-Doo للطرازات “GTI / GTR”، طرازات 2021- 2022، وقالت الوزارة إن الاستدعاء لاحتمالية انفصال مقعد الراكب، مما قد يؤدي إلى سقوط الراكب في الماء بشكل مفاجئ والتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

وأوضحت “التجارة” أنه في حال كانت المركبة المائية بها مقعد راكب يرجى الاتصال بالشركة، لإجراء الفحص والإصلاح اللازم مجانًا.

ونوهت الوزارة أن الاستدعاء يشمل مقاعد الركاب المباعة كملحق للمركبة المائية.

وفي سياق آخر، شهَّرَتْ وزارةُ التجارة بمواطن ومقيم مصري بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط تجارة مواد البناء.

وكانتِ الفرقُ الرقابيةُ للوزارة قد ضَبَطَتْ حالةَ التستر في أثناء القيام بجولاتها الميدانية بمنشأة تختص في تصنيع وبيع مواد البناء (المغاسل والرخام) بمحافظة خميس مشيط.

وبتفتيش المقرّ تَبَيَّنَ مزاولة المقيم النشاطَ التجاري لحسابه الخاص تحت مظلة المؤسسة التابعة للمواطن، وإدارتها وتسيير أعمالها وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط وتحويلها خارج المملكة.

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الكلمات الدلالية:
استدعاء مركبات مائية التجارة تستدعي وزارة التجارة

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