الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مفاجأة.. روسيا تُعلن دعمها مبدأ الصين الواحدة وترفض استقلال تايوان
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مفاجأة.. روسيا تُعلن دعمها مبدأ الصين الواحدة وترفض استقلال تايوان

مفاجأة.. روسيا تُعلن دعمها مبدأ الصين الواحدة وترفض استقلال تايوان
٠٣:٠٢:٥٦ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة صادمة للولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت روسيا دعمها مبدأ الصين الواحدة ورفضت استقلال تايوان.

وأكد الكرملين، أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان استفزازية ومن شأنها تأجيج التوتر. فيما نقلت وكالة رويترز، عن مصادر مطلعة، أن موقع الرئاسة في تايوان تعرض اليوم، لهجمات إلكترونية.

وبشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أكدت تايوان أنها ترحب بحرارة بالضيوف الأجانب وسنتخذ الترتيبات المناسبة.

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وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، أنها مصممة على الدفاع عن نفسها بوجه التهديدات الصينية، مشيرة إلى وجود تحركات عسكرية قرب تايوان، مؤكدة أنها ستنشر قوات عسكرية مناسبة ردًا على التهديدات، وأن لديها العزم والقدرة على ضمان أمنها الوطني.

وأشارت إلى أنها ستجري تدريبات مدفعية عسكرية في الجزء الجنوبي من الجزيرة خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، مؤكدة أن هذه التدريبات بالذخيرة الحية تأتي كاستمرار لتدريبات عسكرية سنوية، هي “هان كوانغ” والتي تجري منذ عام 1984 وتختبر استعدادات تايوان القتالية في حالة وقوع هجوم من الصين.

من ناحيتها، تعتبر الصين زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، عملاً عدائيًا من الدرجة الأولى، حيث حذرت الصين الجانب الأمريكي من التدخل في شؤونها مهددة بعواقب وخيمة في حال قيام بيلوسي بهذه الزيارة.

الكلمات الدلالية:
أمريكا الصين تايوان جزيرة تايوان نانسي بيلوسي

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