بالمنطقة الخضراء.. السيطرة على حريق في مجلس النواب العراقي

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، اليوم، عن السيطرة على حريق اندلع في دار الضيافة بمجلس النواب بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وأوضحت أن حريقًا اندلع في دار الضيافة بمجلس النواب في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، حسب “واع”.

ياتي هذا في الوقت الذي وجه فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإنشاء 50 مركز إسعاف فوريًا على الطرق الخارجية ضمن مشروع الاتفاقية الصينية.

وأكد مدير العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة، فاضل الربيعي، أن بغداد تحتاج على الأقل 4 مراكز تسمى بمراكز الصدمات، بسعة 200 سرير، ومن المؤمل إنشاؤها ضمن الاتفاقية الصينية.

وأوضح أن الانفجار السكاني وبقاء البنية التحتية على وضعها الحالي من أبرز المشاكل التي تواجه عمل الوزارة، لافتًا إلى الحاجة لإنشاء مستشفيات طوارئ متطورة وتخصيص 10% من السعة السريرية لطب الطوارئ.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وجّه بشمول 50 مركز إسعاف فوريًا على الطرق الخارجية ضمن مشروع الاتفاقية الصينية لكل المحافظات وحسب الكثافة السكانية.