“الصحة” تسجل 227 إصابة بكورونا وشفاء 346 حالة

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 346 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 810.187 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 796.102 حالة، وتم تسجيل 3 حالات وفاة، حيث وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9.255 حالة.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.