“الإسكان”: إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية لعمالك تبرز ميزتك التنافسية

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حثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، صاحب المنشأة بضرورة إصدار رخصة مزاولة مهنة حرفية لعماله.

وأوضحت الوزارة، في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، أن إصدار رخصة مزاولة مهنة يبرز الميزة التنافسية أمام العملاء.

خطوات التقديم

– الدخول على بوابة بلدي من خلال النفاذ الموحد (أبشر).

– اختيار خدمة الترخيص الحرفي.

– التحقق من رقم الجوال.

– تحديد مقدم الطلب (عن نفسه، مالك منشأة أو مفوض).

– التحقق من بيانات المستخدم وأهليته لاستخدام الخدمة.

– عرض بيانات المستخدم.

– التحقق من استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص الحرفي.

– إمكانية التقدم بطلب اعتماد علمي بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.

– إمكانية التقدم بطلب لإتمام دورة تدريبية بهدف استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي.

– طباعة الرخص الحرفية للعاملين الذين استوفوا الاشتراطات.

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المتطلبات

– أن يكون العامل يعمل في مهنة خاضعة للترخيص الحرفي.

– أن يكون أحد نشاطات المنشأة نشاطًـــا خاضعًـــا للترخيص الحرفي.

– استيفاء اشتراطات الترخيص الحرفي بحسب المهنة.

الاشتراطات و الموافقات الحكومية

– هيئة المهندسين (الاعتماد العلمي).

-تكامل (التدريب).

– شركات التأمين (الاتحاد والدرع العربي).

كانت وزارةُ الشؤونِ البلدية والقروية والإسكان، وقعت اتفاقيةَ تعاونٍ مشترك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛بهدف اعتماد الترخيص الحِرْفِي وشهادة الفحص المهني لدى الوزارتين، وذلك بحضور رئيس قطاع الخدمات البلدية والبِنْيَة التحتية ، المشرف على وكالة تنظيم مشغلي المدن بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور أحمد قطان، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم.

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من مبدأ التعاون بين القطاعات الحكومية من خلال بناء شراكات إستراتيجية لتحقيق المصالح المشتركة، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون والبحث عن أفضل السبل للارتقاء بالخدمات المقدمة، من خلال تعظيم الفائدة من الحصول على الترخيص الحِرْفِي والفحص المهني في عدد من الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي، وذلك عبر التحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارة المطلوبة لدى العمالة لتنفيذ الأعمال الموكلة إليهم