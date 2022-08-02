وصول 302 ألف حاج إلى المدينة المنورة

تواصل- واس

وصل إلى المدينة المنورة أمس 9696 حاجًا من عدة جنسيات، ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 302688 حاجًا.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 289711 حاجًا، قدموا برًا بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما أستقبل مركز حجاج البر 8165 حاجًا، في حين وصل 4703 حجاج إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

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وبيّنت الإحصائية مغادرة 13113 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر , بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 233293 حاجاً , فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 69395 حاجاً مساء أمس.

وتضنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 1012 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 2688 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1183 حاجًا بالإضافة إلى تنفيذ 57 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 433 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.