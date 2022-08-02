بسبب تايوان.. روسيا تتهم الولايات المتحدة بزعزعة العالم

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وجهت السلطات في روسيا، اتهامًا للولايات المتحدة الأمريكية بزعزعة العالم، وذلك على خلفية التوتر بشأن الصراع على جزيرة تايوان.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية، أن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان ستكون انتهاكًا لسيادة بكين، وستؤثر سلبًا على علاقتنا بواشطن، وأنه في حال قيام بيلوسي بزيارة إلى تايوان فإن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي.

ونقلت “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي، أنه من المتوقع أن تزور رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تايوان خلال جولتها في آسيا، وأن بيلوسي ستقضي ليلة كاملة في تايوان ولم يتضح موعد وصولها إلى تايبيه.

وكشفت أن البنتاجون يراقب أي تحركات صينية بالمنطقة للحفاظ على سلامة بيلوسي، مؤكدة أن أي زيارة محتملة لبيلوسي لتايوان لن تكون عملاً استفزازيًا، وأنه من المثير للقلق أن تستخدم الصين زيارة بيلوسي المحتملة لتايوان ذريعة لزيادة التوترات.

في الوقت نفسه، أكد مندوب الصين بمجلس الأمن، أنه إذا أصرت واشنطن على زيارة بيلوسي لتايوان فسنتخذ إجراءات حازمة لحماية سيادتنا الوطنية، لافتًا إلى أن زيارة بيلوسي لتايوان إذا تمت ستقوض السلامة بمضيق تايوان وتقوض أيضًا سياسة الصين الواحدة.

وأوضح أن على واشنطن أن تتفهم أنها ستتحمل جميع العواقب المترتبة على زيارة بيلوسي إلى تايوان، مؤكدًا أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضينا، وأن مبدأ الصين الواحدة خط أحمر بعلاقاتنا مع الدول الأخرى.