لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله للعلوم

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أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقًا للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :

* المسميات الوظيفية:

1- اخصائي صيانة معدات المختبرات.

* المؤهلات والمتطلبات:

– درجة البكالوريوس في العلوم أو الهندسة.

– تدريب خدمة المصنع في أجهزة علوم الحياة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في العمل كمهندس خدمة ميدانية أو ما يعادله ، وإصلاح وصيانة أدوات أبحاث علوم الحياة المتعلقة بتحليل الحمض النووي / الحمض النووي الريبي، وتنقية البروتينات وتوصيفها ، وتصوير الخلايا.

2- متخصص تقني في المجهر الضوئي

* المؤهلات والمتطلبات:

– درجة الماجستير في علوم الحياة أو مجال متعلق بالكيمياء الحيوية.

– خبرة في العمل في بيئة معملية تُظهر معرفة جيدة بإجراءات المختبر واحتياطات السلامة.

تنظيم وتخطيط وتحسين خدمات الفحص المجهري البصري، مع توفير تدريب وخدمات المجهر الضوئي للمستخدمين، وصيانة معمل التحضير الحيوي بالمجهر الضوئي.

* التقديم:

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

رابط التقديم : (اضغط هنا)