“الصحة”: 5 نصائح للمحافظة على الأسنان من التسوس
تواصل – فريق التحرير:
قالت وزارة الصحة، إن المملكة سجلت أعلى معدلات إصابة بتسوس الأسنان حول العالم، فيما سجلت النسبة أكثر من 93 % من أطفال المدارس.
وتفيد النسبة المعلنة بأن 9 من كل 10 أطفال يصابون بالتسوس، فيما كشفت وزارة الصحة أن نسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في أول سنتين بلغت حوالي 98%.
وبينت “الصحة” فإن 80% من الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 6 سنوات، لا ينظفون أسنانهم بانتظام، فيما أوضحت الوزارة أنه يمكن الوقاية من تسوس الأسنان بشكل كامل.
ونصحت الوزارة باتباع الآتي للوقاية من تسوس الأسنان:
1- تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين على الأقل مرتين يوميا.
2- تنظيف اللسان.
3- استخدام خيط الأسنان.
4- زيارة الطبيب كل 6 أشهر، لاكتشاف التسوس في بداياته.
5- الاهتمام بالغذاء المتوازن، والابتعاد عن السكريات والكربوهيدرات.
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