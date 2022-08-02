“الصحة”: 5 نصائح للمحافظة على الأسنان من التسوس

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصحة، إن المملكة سجلت أعلى معدلات إصابة بتسوس الأسنان حول العالم، فيما سجلت النسبة أكثر من 93 % من أطفال المدارس.

وتفيد النسبة المعلنة بأن 9 من كل 10 أطفال يصابون بالتسوس، فيما كشفت وزارة الصحة أن نسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في أول سنتين بلغت حوالي 98%.

وبينت “الصحة” فإن 80% من الأطفال الذين تجاوزت أعمارهم 6 سنوات، لا ينظفون أسنانهم بانتظام، فيما أوضحت الوزارة أنه يمكن الوقاية من تسوس الأسنان بشكل كامل.

ونصحت الوزارة باتباع الآتي للوقاية من تسوس الأسنان:

1- تنظيف الأسنان بشكل صحيح مرتين على الأقل مرتين يوميا.

2- تنظيف اللسان.

3- استخدام خيط الأسنان.

4- زيارة الطبيب كل 6 أشهر، لاكتشاف التسوس في بداياته.

5- الاهتمام بالغذاء المتوازن، والابتعاد عن السكريات والكربوهيدرات.