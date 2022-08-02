صادم.. أول قرار من الصين ضد تايوان ردًا على زيارة بيلوسي

تواصل – فريق التحرير:

في أول قرار من الصين ضد تايوان ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أعلنت بكين أنها قررت وقف استيراد بعض المنتجات من الجزيرة.

وأكدت السلطات الصينية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع الثمن إذا زارت بيلوسي والوفد المرافق لها، تايوان.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية تعليقًا على زيارة بيلوسي المتوقعة لتايوان، أنها تأمل أن تكون الولايات المتحدة واضحة بشأن حساسية الأمر.

فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع، أن طائرات حربية صينية حلقت صباح اليوم، قرب خط الوسط لمضيق تايوان.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات في تايوان أنها ترحب بزيارة أي مسؤول دولي وأنها لا تخشى التهديدات الصينية.

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وبشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أكدت أنها ترحب بحرارة بالضيوف الأجانب وسنتخذ الترتيبات المناسبة.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، أنها مصممة على الدفاع عن نفسها بوجه التهديدات الصينية، مشيرة إلى وجود تحركات عسكرية قرب تايوان، مؤكدة أنها ستنشر قوات عسكرية مناسبة ردًا على التهديدات، وأن لديها العزم والقدرة على ضمان أمنها الوطني.

فيما كشفت وسائل إعلام أن طائرة بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء، حيث تهبط طائرة بيلوسي في مطار سونغشان بمدينة تايبيه عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي.

وتعتبر الصين زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، عملا عدائيا من الدرجة الأولى، حيث حذرت الصين الجانب الأمريكي من “التدخل في شؤونها” وهددت بـ “عواقب وخيمة” في حال قيام بيلوسي بهذه الزيارة.