قطرها حوالي 25 مترًا.. حفرة هائلة تظهر في هذه الدولة وتثير الجدل

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قررت السلطات في دولة تشيلي فتح تحقيق في حفرة هائلة ظهرت نهاية الأسبوع الماضي بالقرب من منجم للنحاس، ويبلغ قطرها حوالي 25 متراً وبعمق يقارب 200 متر، وقامت الوكالة التشيلية للجيولوجيا والتعدين بإرسال متخصصين للتحقيق في الحفرة.

ونشر موقع “CNBC” مقطع فيديو قصير، يبين الحفرة العملاقة، وموقعها وشكلها، بعد أن قررت تشيلي التحقيق رسميا في هذه الظاهرة، لمعرفة أسبابها.

وفي سياق مواز، رأى علماء أن مستوى الحرارة والرطوبة بات قريبًا من تجاوز الحد الذي يسمح بعيش البشر، فيما اقتربت بعض المناطق في العالم من حد الرطوبة والحرارة الأقصى، وهو ما يعني أنها باتت على وشك أن تصبح خارج نطاق تحمُّل الإنسان.

ويلجأ الباحثون إلى معيار يطلقون عليه “البصيلة المخضلة”، من أجل المواءمة بين درجة الحرارة ومستوى الرطوبة، حتى يضعوا تقديرات بشأن الطقس القابل للتحمل وسط البشر، حسب “جارديان” البريطانية.