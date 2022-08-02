اليوم.. مشهد رائع لجريان السيول بوادي تثليث والأفلاج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي، تستمر فيه الأمطار الغزيرة في الهطول على الرياض ومحافظاتها؛ تجري الآن السيول والأودية والشعاب غرب الأفلاج.

وشهدت معظم محافظات منطقة الرياض، سواء شمالها أو جنوبها، هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول، فيما اشتد المطر في الساعات الأخيرة بشكل غزير وغير مسبوق.

ووثقت مقاطع فيديو متداولة، هطول أمطار غزيرة على كافة محافظة منطقة الرياض، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، كما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على وادي تثليث وحي النرجس شمال الرياض، كما شهدت أحياء أشيقر بمحافظة شقراء شمال غرب منطقة الرياض هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد.

فيما كشفت الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية الماطرة التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعد من الحالات المطرية “غير الاعتيادية” في هذه الفترة من فصل الصيف.

وأضافت أنها لا تستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.