الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لهذا السبب.. دولة إفريقية تُعلن مقتل وإصابة 50 شخصًا
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لهذا السبب.. دولة إفريقية تُعلن مقتل وإصابة 50 شخصًا

لهذا السبب.. دولة إفريقية تُعلن مقتل وإصابة 50 شخصًا
١١:٣٩:٠١ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت سلطات ساحل العاج، اليوم، عن مقتل وإصابة 50 شخصًا إثر حادثي طرق جنوب غرب العاصمة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ما لا يقل عن 37 شخصًا قتلوا بينما أصيب 13 آخرون في حادثي سير، حيث وقع الحادثان قرب منطقتي أبيدجان وياموسوكرو.

وفي ياموسوكرو في جنوب غرب العاصمة، فقد سائق السيطرة على حافلته ما أدى إلى سقوطها في واد، وحسب فرق الإنقاذ، فقد بلغت حصيلة ضحايا حادثة بين الشاحنة والحافلة، 24 ضحية بينهم 16 قتيلاً، حسب “سبوتنيك”.

فيما دعا قائد فرقة الإطفاء الجنرال عيسى ساكو، إلى توخي الحذر في موسم الأمطار الحالي وموسم الإجازات الطويلة في ساحل العاج.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، أسفر حادث مشابه عن مقتل 25 شخصًا، وإصابة 31 بجروح، بعد اصطدام حافلتين صغيرتين، في شمال أبيدجان.

يذكر أن حوادث الطرق شائعة في ساحل العاج، وغالبًا ما تكون مميتة؛ إذ لا تتم صيانة العديد من المركبات بطريقة جيّدة، والعديد من الطرق في حالة سيئة، إضافة إلى أخطاء القيادة حيث يحمل العديد من سائقي السيارات رخصًا من دون الالتحاق بمدرسة لتعليم قيادة السيارات.

الكلمات الدلالية:
أبيدجان حادث سير ساحل العاج قتلى ومصابين

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