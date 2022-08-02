الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم.. وظائف شاغرة فى “الشؤون الصحية” بوزارة الحرس الوطني
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة فى “الشؤون الصحية” بوزارة الحرس الوطني

رابط التقديم.. وظائف شاغرة فى “الشؤون الصحية” بوزارة الحرس الوطني
١٢:٠٥:٢١ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري والسكرتارية (للجنسين) بمدينة (الرياض)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:
1- مساعد إداري (ADMINISTRATIVE ASSISTANT III)

الشروط:

– درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة، الفنون، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة 1 سنة في مجال العمل.
– أو حاصل على تدريب في مجال العمل بعد التخرج (لا يشترط الخبرة المسبقة).

2- مُحلل الموارد البشرية – وظيفتان (Human Resources Analyst II)

الشروط

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة سابقة أو عبر برنامج تطوير الكوادر السعودية في إدارة التدريب والتطوير.

رابط التقديم :
– وللتقديم على وظائف الحرس الوطني هذا هو الرابط اضغط هـنـا

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