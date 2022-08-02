رابط التقديم.. وظائف شاغرة فى “الشؤون الصحية” بوزارة الحرس الوطني

تواصل – فريق التحرير

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح وظائف إدارية شاغرة للعمل بمجال الدعم الإداري والسكرتارية (للجنسين) بمدينة (الرياض)، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

1- مساعد إداري (ADMINISTRATIVE ASSISTANT III)

الشروط:

– درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة، الفنون، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

– خبرة سابقة 1 سنة في مجال العمل.

– أو حاصل على تدريب في مجال العمل بعد التخرج (لا يشترط الخبرة المسبقة).

2- مُحلل الموارد البشرية – وظيفتان (Human Resources Analyst II)

الشروط

– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة سابقة أو عبر برنامج تطوير الكوادر السعودية في إدارة التدريب والتطوير.

رابط التقديم :

– وللتقديم على وظائف الحرس الوطني هذا هو الرابط اضغط هـنـا