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قصة بِرّ.. يأتي بأمه المريضة 3 مرات أسبوعيًا من القصيم إلى الرياض للعلاج
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قصة بِرّ.. يأتي بأمه المريضة 3 مرات أسبوعيًا من القصيم إلى الرياض للعلاج

قصة بِرّ.. يأتي بأمه المريضة 3 مرات أسبوعيًا من القصيم إلى الرياض للعلاج
١٢:٠٢:٢٩ م، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قصة مؤثرة عن بر الوالدين وطاعتهما، وعدم التأخر عن مساعدتهما وقت حاجتهما وضعفهما.

ويحكى الطبيب عمر العوفي، أنه أجرى عملية لمريضة مسنة في الكتف، وأرادت أن تبدأ العلاج الطبيعي في المستشفى نفسها.

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وقال العوفي عبر حسابه على “تويتر”، :”لم تخبرني بأنها من القصيم لكي أرشدها كيفية عمل علاج طبيعي في القصيم، عادة يراجعني في عيادتي من عدة مناطق في السعودية ومن الدول المجاورة ويكون لدي خطة علاجية تناسب كل شخص بحسب ظروفه وإمكانياته”.

وأوضح الطبيب، أن ولدها البار يأتي بها 3 مرات في الأسبوع بالسيارة من القصيم إلى الرياض لعمل العلاج الطبيعي، ويعودان في اليوم نفسه وذلك لشهرين متواصلين.

الكلمات الدلالية:
الرياض القصيم بر الوالدين علاج طبيعي

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