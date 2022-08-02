44 درجة مئوية.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع استمرار الموجة الحارة، وأن درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و50 درجة مئوية، وذلك على معظم محافظات المنطقة الشرقية، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية من المملكة.

كما توقع خبراء الطقس، أجواءً حارة جدًا على عدد من مناطق المملكة، مع استمرار الحالة المطرية الصيفية.

وأعلن المركز أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، كان أعلاها 44 درجة في عرعر وسكاكا ورفحاء، بينما كانت 42 درجة في المدينة والعلا وحفر الباطن، و40 في مكة المكرمة وبريدة والدمام وتبوك والإحساء.

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 26 درجة مئوية.

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ونبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، وأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل.

وأشار إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.