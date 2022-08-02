خبراء الطقس: أمطار الرياض هذه الأيام لم تتكرر منذ نصف قرن (فيديو)

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تستمر الحالة المطرية الصيفية على معظم أنحاء المملكة، وخاصة الرياض ومحافظاتها، مع المناطق الجنوبية في عسير وجازان ونجران والباحة والطائف ومرتفعات مكة المكرمة.

وفي الوقت الذي حولت فيه الأمطار والسيول شوارع الرياض ومحافظاتها إلى بحار جارية، أكد خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند أن الرياض لم تشهد منذ أكثر من نصف قرن أمطارًا غزيرة مثل التي تتساقط وتجري هذه الأيام.

وأكد مدير الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ، بالمركز الوطني للأرصاد، حمزة بن عبد العزيز كومي، أن الحالة الجوية الماطرة، التي تأثرت بها المناطق الوسطى والشرقية بالمملكة، تعد من الحالات المطرية غير الاعتيادية في هذه الفترة من فصل الصيف.

وأوضح – حسب صحيفة “المناطق” – أن السجلات المناخية، لمحطات الرصد المأهولة للمركز الوطني للأرصاد، سجلت في مدن المناطق الوسطى والشرقية، كميات أمطار متفاوتة منذ عام 1993م لشهري يوليو وأغسطس بلغ أعلاها في مدينة الإحساء بـ 19ملم في عام 1993م، فيما بلغت كمية الأمطار في العاصمة الرياض يوم الأحد 31 يوليو 2022م 26.6 ملم.

وأضاف أنه لا يستبعد تكرار الحالة الجوية الممطرة، خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل التغيرات المناخية والظواهر الجوية الحادة، التي باتت تؤثر على العالم والمنطقة.

وصباح اليوم، توقع خبراء الأرصاد، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدد من مناطق المملكة، لافتين إلى أن خريطة تساقط الأمطار لهذا اليوم، تشير إلى فرصة هطول كميات غزيرة من الأمطار على الرياض ومحافظاتها، ولا يُستبعد جريان السيول والأودية في بعض الشعاب في الرياض والمرتفعات الجنوبية في عسير وجازان والباحة وبيشة ونجران والطائف وشرورة.

وأوضح الخبراء أن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة، هي كالآتي:

1 – الرياض ومحافظاتها.

2 – الطائف ومكة.

3 – عسير وجازان والباحة وبيشة.

4 – نجران وشرورة والخرخير.

5 – القصيم وجنوب حائل.

6 – عمان والإمارات واليمن.

فيما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الصيفية مع فرصة هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية ونجران وجازان والباحة ومكة والمدينة والإمارات وعُمان، وأجواءً حارة نهارًا، وهي أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام عل المملكة.

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ونبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، وأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل، مشيرًا إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.