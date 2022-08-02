الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
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منوعات

الصيد الجائر يُنهي فرص حيوانات نادرة في العيش

الصيد الجائر يُنهي فرص حيوانات نادرة في العيش
١١:٢١:١٩ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة البيئة في جنوب إفريقيا، إن البلاد شهدت زيادة في عدد حيوانات وحيد القرن التي قتلت بشكل غير قانوني من أجل قرونها في النصف الأول من عام 2022.

وجرى اصطياد 259 من حيوانات وحيد القرن بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وهو عدد أكبر بمقدار 10 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وكان الصيد الجائر في جنوب إفريقيا قد زاد بالفعل العام الماضي بعد انخفاض في عام 2020 بسبب قيود كوفيد-19، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ويعيش في جنوب إفريقيا نحو نصف إجمالي أعداد وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض في القارة الإفريقية، كما أنها موطن لأكبر عدد من وحيد القرن الأبيض على مستوى العالم، والذي يعتبر وضعه “شبه مهدد” وليس معرضًا للانقراض، وفق ما ذكرت “رويترز”.

الكلمات الدلالية:
الصيد الجائر القارة الإفريقية جنوب أفريقيا حيوانات مهددة بالانقراض حيوانات وحيد القرن

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