الصيد الجائر يُنهي فرص حيوانات نادرة في العيش

وجرى اصطياد 259 من حيوانات وحيد القرن بشكل غير قانوني في جميع أنحاء البلاد، وهو عدد أكبر بمقدار 10 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وكان الصيد الجائر في جنوب إفريقيا قد زاد بالفعل العام الماضي بعد انخفاض في عام 2020 بسبب قيود كوفيد-19، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ويعيش في جنوب إفريقيا نحو نصف إجمالي أعداد وحيد القرن الأسود المهدد بالانقراض في القارة الإفريقية، كما أنها موطن لأكبر عدد من وحيد القرن الأبيض على مستوى العالم، والذي يعتبر وضعه “شبه مهدد” وليس معرضًا للانقراض، وفق ما ذكرت “رويترز”.