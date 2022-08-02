للمواطنين..”مسك”: تفاصيل بدء التقديم في “برنامج لندن للتدريب”

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة مسك الخيرية عن فتح باب التسجيل في (برنامج لندن للتدريب) للمواطنين خريجي الجامعات في (كافة التخصصات) للالتحاق بالعمل في إحدى الشركات المتعاونة في لندن.

وتتنوع مزايا هذا البرنامج. من بينها على سبيل المثال اكتساب خبرة عمل دولية، والتعرف على ثقافة العمل البريطانية، وتطوير مهارات التواصل، والتعامل مع الآخرين، وتوسيع شبكة التواصل.

الشروط:

– المواطنون الذين يمتلكون جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 12 شهرًا

– حديثي التخرج بدرجة البكالوريوس في الأعوام التالية 2021 و2022

– عدم تلقي الرفض عند طلب الحصول على التأشيرة سابقاً

– جميع التخصصات الجامعية مقبولة:

– يفضل أن يكون الطالب دارسًا لتخصص متعلق بالمجال الذي تقدم للحصول على تدريب فيه، أو تكون لدية خبرة سابقة، أو خبرة محلية في المجال

– متاح للسفر إلى لندن من تاريخ 22 أكتوبر 2022 إلى 20 ديسمبر 2022

– إجادة تامة للغة الإنجليزية – يجب أن يتمتع المتدرب بمهارات قوية للتواصل باللغة الإنجليزية بطلاقة.

– سيتعين إثبات إجادة اللغة الإنجليزية من خلال اجتياز الاختبار الدولي لإجادة اللغة الإنجليزية iTEP عند مستوى B2، أو يكون المتدرب حاصلًا على درجة 6.0 سارية لاختبار الآيلتس. او اختبار توفل بدرجة 80 أو اكثر.

– سيتم إعفائك من متطلبات اختبار اللغة إذا أكملت دراستك سابقاً في المملكة المتحدة أو كندا أو الولايات المتحدة أو نيو زيلاند أو أستراليا.

– يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 3.2 من 4 أو ما يعادلها

مميزات البرنامج:

– مطابقة المرشحين المقبولين مع فرصة تدريب في لندن

– الإقامة

– بدلات مالية

– كفالة تأشيرات

– السفر والتأمين الطبي

– الانتقال بين المطار ومكان الإقامة

– دعم متوفر على مدار الساعة أثناء وجودك في لندن

– فعاليات للتواصل

– برامج التدريب المهني

– الفعاليات الاجتماعية وجولات لندن المحلية للفريق

مسارات التدريب:

– المحاسبة

– الهندسة المعمارية

– تحليل بيانات الأعمال

– تطوير الأعمال

– العمليات التجارية

– الخدمات الاستشارية

– العلاقات العامة

– الموارد البشرية

– التسويق

– تصميم الازياء

– تصميم الجرافيك

– تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

– المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية

– البحوث

معلومات عن البرنامج:

موقع التدريب والعمل: لندن

– تاريخ بدء البرنامج التدريبي: 24 أكتوبر 2022م

– نهاية البرنامج: 19 ديسمبر 2022م

– مدة البرنامج: 8 أسابيع

– المستهدفين: حديثي وحديثات التخرج المتفوقين أكاديمياً في كافة التخصصات

– نوع التدريب: حضوري

– المميزات: مدفوع الأجر

طريقة التسجيل:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: ( هنا ).