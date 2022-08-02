تايوان: مرحبًا بزيارة أي مسؤول دولي ولا نخشى تهديدات الصين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات في تايوان أنها ترحب بزيارة أي مسؤول دولي وأنها لا تخشى التهديدات الصينية.

وبشأن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أكدت أنها ترحب بحرارة بالضيوف الأجانب وسنتخذ الترتيبات المناسبة.

وأكدت وزارة الدفاع التايوانية، أنها مصممة على الدفاع عن نفسها بوجه التهديدات الصينية، مشيرة إلى وجود تحركات عسكرية قرب تايوان، مؤكدة أنها ستنشر قوات عسكرية مناسبة ردًا على التهديدات، وأن لديها العزم والقدرة على ضمان أمنها الوطني.

فيما كشفت وسائل إعلام أن طائرة بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء، حيث تهبط طائرة بيلوسي في مطار سونغشان بمدينة تايبيه عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي.

ومن المقرر أن تلتقي بيلوسي برئيسة تايوان تساي إنغ وين في الساعة الثامنة، بعد قضاء ليلتها في أحد الفنادق ومن المقرر أن تلقي بيلوسي بعد ذلك كلمة أمام برلمان تايوان.

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وتعتبر الصين زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، عملاً عدائيًا من الدرجة الأولى، حيث حذرت الصين الجانب الأمريكي من “التدخل في شؤونها” وهددت بـ “عواقب وخيمة” في حال قيام بيلوسي بهذه الزيارة.

وهددت الصين بإجراءات حازمة وقوية، إذا أصرت أمريكا على زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لـ تايوان، حيث توعد معلق بارز في الصين برد عسكري صادم، مؤكدًا أن طائرة عسكرية لجيش التحرير الشعبي سترافق طائرة بيلوسي لدخول الجزيرة.