الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“البيئة” تحظر استيراد القوارض من إفريقيا لهذا السبب
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“البيئة” تحظر استيراد القوارض من إفريقيا لهذا السبب

“البيئة” تحظر استيراد القوارض من إفريقيا لهذا السبب
١٠:١٩:٠٥ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

فرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة حظرًا مؤقتًا على استيراد جميع أنواع (القوارض، وفصيلة الرئيسيات غير البشرية) من دول قارة أفريقيا بسبب فايروس جدري القرود (Monkey pox).

جاء ذلك في خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (43105313) وتاريخ (28/‏12/‏1443هــ)، والمشار فيه بتلقي الاتحاد خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (380098/‏1291/‏1443) وتاريخ (26/‏12/‏1443هــ)، بشأن النشرة التعريفية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن فيروس جدري القرود (Monkey Pox) بتاريخ (30/‏5/‏2022)، المتضمنة أن فايروس جدري القردة (Monkey Pox) مستوطن في وسط وغرب دول أفريقيا.

وصدور قرار الوزارة رقم (380098/‏1291/‏1443) بتاريخ (20/‏12/‏1443هـ)، القاضي بفرض حظر مؤقت على استيراد جميع أنواع (القوارض، وفصيلة الرئيسيات غير البشرية) من دول قارة أفريقيا بسبب فايروس جدري القرود (Monkey pox).

الكلمات الدلالية:
حظر استيراد القوارض فيروس جدري القرود منظمة الصحة العالمية وزارة البيئة

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