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“الخضيري” يحدد 3 فوائد للتبرع بالدم
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“الخضيري” يحدد 3 فوائد للتبرع بالدم

“الخضيري” يحدد 3 فوائد للتبرع بالدم
٠٩:٣٩:٣٩ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فوائد التبرع بالدم بالنسبة للجسم.

وقال “الخضيري” عبر حسابه على “تويتر”، إنه يمكن لكل شخص سليم التبرع بالدم مرة كل ٣ أشهر وبدون أي ضرر، لافتًا أنه يجدد خلايا الجسم حيوية ونشاطًا، ويعوّد الجسم على إنتاج الدم التعويضي بكل مكوناته (بعد التبرع بعدة أيام)، كما أنه يجعل الجسم قادرًا على التعويض بارتياح، فيما لو حصل نزف أو حادث بسيط.

وأشار إلى أن بعض مكونات الدم تهزم وتموت تلقائيًا ويحدث لها تجديد مستمر سواء بالتبرّع أو بدونه.

وأكد أن من فوائد التبرع بالدم، تنشيط خلايا النخاع وتعويدها على حيوية الإنتاج، وكذلك وقاية الجسم ودعم وظائفه بتجديد خلايا الدم.

وأضاف: “يُعتبر فحصًا دوريًا لك وليس له أضرار، وتجديد لخلايا الدم، وتنشيط لخلايا النخاع التي تصنع خلايا الدم، ومعظم المستشفيات حاليًا بحاجة ماسة للمتبرعين بالدم ، فساهم في إحياء نفس”.

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التبرع بالدم فهد الخضيري فوائد التبرع بالدم وظائف الدم

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