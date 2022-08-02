أبرزها الرياض ومحافظاتها.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة

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توقع خبراء الأرصاد، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدد من مناطق المملكة، لافتين إلى أن خريطة تساقط الأمطار لهذا اليوم الثلاثاء 4 محرم 1444هـ، تشير إلى فرصة هطول كميات غزيرة من الأمطار على الرياض ومحافظاتها، ولا يُستبعد جريان السيول والأودية في بعض الشعاب والمرتفعات الجنوبية في عسير وجازان والباحة وبيشة ونجران والطائف وشرورة.

وأوضح الخبراء أن خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة، هي كالآتي:

1 – الرياض ومحافظاتها.

2 – الطائف ومكة.

3 – عسير وجازان والباحة وبيشة.

4 – نجران وشرورة والخرخير.

5 – القصيم وجنوب حائل.

6 – عمان والإمارات واليمن.

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الصيفية مع فرصة هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم الشرقية ونجران وجازان والباحة ومكة والمدينة والإمارات وعُمان، وأجواءً حارة نهارًا، وهي أقل من المعدل السنوي في مثل هذه الأيام عل المملكة.

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“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولًا ورياحًا وأتربة على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، وأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل.

وأشار إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.