وزير الدفاع: أوكرانيا استعادت هذه المناطق واستلمت سلاحًا ألمانيًا خطيرًا

تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أن قواته استعادت نحو 50 بلدة في ريف خيرسون جنوبي البلاد.

وأكد أن القوات الأوكرانية كبدت الروس خسائر فادحة، واستولت على عدد كبير من المعدات العسكرية الروسية، لافتًا إلى أن كييف استلمت من ألمانيا 4 منظومات جديدة لصواريخ هيمارس.

وأوضح أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يتوقف عند أوكرانيا، بل قد تطال عملياته دولاً أوروبية أخرى، مطالبًا بتصنيفه مجرم حرب.

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من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت أنظمة هاربن وهايمرس في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

فيما كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن الوضع الدولي اليوم أسوأ بكثير مما كان خلال الحرب الباردة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه المخابرات البريطانية، أن روسيا تتجه إلى تعديل خططها في دونباس بعد الفشل في إحداث اختراق حاسم، لافتة إلى أن روسيا قد تعيد نشر عدد كبير من قواتها من قطاع دونباس الشمالي إلى جنوب أوكرانيا.