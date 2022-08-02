الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أول حالة في آسيا.. الهند تُعلن وفاة شخص بجدري القرود
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أول حالة في آسيا.. الهند تُعلن وفاة شخص بجدري القرود

أول حالة في آسيا.. الهند تُعلن وفاة شخص بجدري القرود
٠٨:٣٥:١١ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الهندية، عن أول وفاة في آسيا يُحتمل أن تكون نتيجة الإصابة بجدري القرود.

وأوضحت وزيرة الصحة الهندية، فينا جورج، أن أعراض جدري القرود لم تكن ظاهرة على شاب عشريني عند دخوله إلى المستشفى، إثر إصابته بأعراض التهاب الدماغ والإرهاق، حسب صحيفة “إنديان إكسبرس”.

وأكدت وجود ما لا يقل عن 20 شخصًا تم تصنيفهم على أنهم يشكّلون خطرًا كبيرًا تحت المراقبة بينهم أفراد عائلة الشاب العشريني وأصدقاؤه وأي موظفين صحيين قد يكونوا خالطوه.

ومنذ مطلع مايو الماضي، تفيد منظمة الصحة العالمية بأنه تم رصد أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في أنحاء العالم، خارج القارة الإفريقية، علما بأن معظمها سجّلت في أوروبا.

وأعلنت المنظمة مرض جدري القرود حالة طوارئ صحية عالمية، مؤكدة تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة مؤكدة بجدري القرود في أكثر من 74 دولة حول العالم، حتى تاريخ 24 يوليو، وذلك منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في مايو خارج البلدان التي ينتشر فيها المرض عادة، وفقًا لأرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية.

في الوقت نفسه، قررت وكالة الأدوية الأوروبية، الموافقة على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القرود، بعد جلسة طارئة للجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بدرس مدى خطورة ارتفاع عدد الإصابات بجدري القرود، ولم تعلن بعد توصياتها.

الكلمات الدلالية:
أوروبا الهند جدري القرود منظمة الصحة العالمية

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