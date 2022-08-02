ماذا ينبغي للمسلم فعله عند نزول المطر؟ “الخثلان” يُجيب

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه على المسلم إتباع سُنة النبي (صلى الله عليه وسلم) عند نزول المطر.

وأوضح خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أنه من السُنة أن يقول المسلم بعد نزول المطر: “مُطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبًا نافعًا”، ثم يسأل الله تعالى البركة.

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وأضاف أن العبرة في المطر بالبركة، كما جاء في صحيح مسلم، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: “ليس السَّنة ألا تُمطروا، ولكن السَّنة أن تُمطروا ثم تُمطروا ولا تنبت الأرض شيئًا”، مبينًا أن معنى السَّنة أي الجدب والقحط.

وأكد أن السُنة حال نزول المطر، هي أن ينسب المسلم ذلك لله تعالى فيقول: “مُطرنا بفضل الله ورحمته”، حيث كان النبي (عليه الصلاة والسلام)، إذا نزل المطر حسر عن رأسه وجعل يصيب المطر رأسه وبدنه، ويقول: “إن هذا حديث عهد بربه”، يعني تكوين الله تعالى وخلقه له.