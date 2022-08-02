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خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكنك من إصدار رخصة جمركية
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خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكنك من إصدار رخصة جمركية

خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكنك من إصدار رخصة جمركية
٠٧:٣٣:٢٠ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات إصدار رخصة جمركية، حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الخدمة تتيح للمخلّصين تقديم إصدار رخصة التخليص الجمركي، وسداد الرسوم، وإرفاق الملفات المطلوبة، من خلال هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى بوابة فسح.

2 – اختر السجل التجاري لإصدار الرخصة عليه.

3 – ادخل على عرض طلبات رخصة مخلص جمركي.

4 – تأكد من الملفات المرفوعة على الموقع.

5 – ادخل على نتائج المقابلات والقبول أو الرفض.

6 – يتم عرض الوثائق.

7 – يتم إعداد جدول المقابلات الشخصية.

* المتطلبات:

– لطلب إصدار الرخصة إلكترونيًا يتقدم المخلص من خلال حسابه الإلكتروني بطلب إصدار الرخصة، وإصدار الضمان البنكي، وسداد رسوم الإصدار.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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إصدار رخصة التخليص الجمركي الجمارك خدمة اليوم رخصة جمركية

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