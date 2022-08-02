“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولًا ورياحًا وأتربة على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان، وأجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل.

كما توقع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة، قد تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 25 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئين الشمالي و الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظتي الحناكية والمهد، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مشيرًا إلى أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية تبدأ الساعة الـ ٨ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ ٦ مساءً.