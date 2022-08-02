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«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».. شاب ينقذ طفلا من موت محقق بأحد شواطئ الجزائر (فيديو)
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«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».. شاب ينقذ طفلا من موت محقق بأحد شواطئ الجزائر (فيديو)

«ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».. شاب ينقذ طفلا من موت محقق بأحد شواطئ الجزائر (فيديو)
٠٣:١٨:٤٩ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

قام شاب شهم بإنقاذ طفل صغير بشاطئ صابلات بمستغانم  في الجزائر، من الموت المحقق عن طريق الدلك الخارجي للقلب قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المكان.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع “تويتر”؛ يظهر الشاب وهو يجري عملية إنعاش يدوية على قلب الطفل الصغير، ويحاول إنعاشه بشتى الطرق.

كما يظهر في الفيديو أن الشاب لما شعر من استجابة الطفل وتحرك فمه ويده، قام به سريعا وقلبه ظهرا لبطن، وقام به يجري سريعا سريعا، ذلك حتى يرد الدماء إلى عروقه لتبدأ من جديد عملية ضخ الدماء في القلب.

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إنعاش القلب شاب ينقذ طفلا شاطئ صابلات عملية إنعاش مستغانم

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