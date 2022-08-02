الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

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قرار جديد من شركة تويتر بشأن سعر خدمة Twitter Blue
هل تُمنع الرقية الشرعية إذا كان المرض لا بد له من التدخل الجراحي؟!
الصين تبدأ في إرسال راجمات صواريخها لأقرب نقطة مع تايوان (فيديو)
عاجل.. بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري
سوق الأسهم الأمريكية يغلق منخفضا مع تراجع المؤشر
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