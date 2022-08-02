قرار جديد من شركة تويتر بشأن سعر خدمة Twitter Blue
تواصل – فريق التحرير:
قررت شركة “تويتر”، رفع سعر الاشتراك في خدمة تويتر بلو ” Twitter Blue “، لتصل إلى 5 دولارات في الشهر.
وتفصيلا، أوضح الخبير التقني سالم الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن تويتر رفعت سعر الاشتراك في تويتر بلو إلى 5 دولارات في الشهر .
وأوضح الحربي، أن الارتفاع الجديد في سعر الخدمة يشمل المشتركين الجدد بعد أن كانت 3 دولار في الشهر .
وأضاف سالم الحربي، أن مميزات الاشتراك في خدمة تويتر بلو ” Twitter Blue ” ما يلي:
– القدرة على تعديل التغريدة بعد النقر على زر النشر
– قراءة المشاركات دون ظهور إعلانات.
#تويتر ترفع سعر الاشتراك في تويتر بلو الى
5 دولارت في الشهر "الارتفاع يشمل المشتركين الجدد" بعد ان كانت 3 دولار في الشهر
✅مميزات الاشتراك| القدرة على تعديل التغريدة بعد النقر على زر النشر، وقراءة المشاركات دون ظهور إعلانات. pic.twitter.com/2Tm3O7FYaI
— سالم الحربي (@arnod) August 1, 2022