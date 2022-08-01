الصين تبدأ في إرسال راجمات صواريخها لأقرب نقطة مع تايوان (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الصينية، أن الصين بدأت في إرسال قاذفات الصواريخ إلى مدينة فوجيان القريبة جدا من جزيرة تايوان.

وتأتي التطورات المتسارعة بعدما كشفت وسائل إعلام أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء اليوم الثلاثاء.

وتعتبر الصين زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، عملا عدائيا من الدرجة الأولى، حيث حذرت الصين الجانب الأمريكي من “التدخل في شؤونها” وهددت بـ “عواقب وخيمة” في حال قيام بيلوسي بهذه الزيارة.

وستهبط طائرة بيلوسي في مطار سونغشان بمدينة تايبيه عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي؛ حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وستلتقي بيلوسي برئيسة تايوان تساي إنغ وين في الساعة الثامنة، بعد قضاء ليلتها في أحد الفنادق ومن المقرر أن تلقي بيلوسي بعد ذلك كلمة أمام برلمان تايوان.