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مصرع 30 شخصا في فيضانات كنتاكي الأمريكية.. وسفارة المملكة توجه تحذيرا لمواطنيها
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دولي

مصرع 30 شخصا في فيضانات كنتاكي الأمريكية.. وسفارة المملكة توجه تحذيرا لمواطنيها

مصرع 30 شخصا في فيضانات كنتاكي الأمريكية.. وسفارة المملكة توجه تحذيرا لمواطنيها
٠٢:٠١:٤٤ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

وجهت  سفارة خادم الحرمين في الولايات المتحدة  تحذيرا للمواطنين بسبب الفيضانات التي تتعرض لها ولاية كنتاكي الأمريكية.

وكتبت السفارة على حسابها في تويتر :”  تؤكد السفارة أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية”.

وأضافت أنه في حال الطوارئ يرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه” .

يذكر أن  30 شخصا لقوا مصرعه مصرعهم من بينهم أطفال، عقب اجتياح الفيضانات لولاية كنتاكي الأمريكية.

وصرح حاكم الولاية آندي بشير، أمس  الاثنين أن السلطات تعمل على توفير الغذاء والمأوى لآلاف السكان النازحين.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه من المتوقع استمرار ارتفاع عدد القتلى، منوها أن السلطات علمت بالعثور على جثث إضافية تم انتشالها.

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30 شخص الفيضانات تحذير سفارة المملكة كنتاكي الأمريكية

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