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شاهد.. السيول تقطع الطريق أمام أحد المطاردين بسلطنة عمان
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دولي

شاهد.. السيول تقطع الطريق أمام أحد المطاردين بسلطنة عمان

شاهد.. السيول تقطع الطريق أمام أحد المطاردين بسلطنة عمان
٠١:٤٦:٣٦ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، تعرض قائد مركبة لموقف خطير بسبب الأمطار الغزيرة التي تشهدها سلطنة عمان.

وأظهر المقطع، هطول أمطار غزيرة جداً وفي لحظات قطعت السيول الطريق أمام أحد الأشخاص المطاردين، كما ورد في المقطع، حيث  اضطر للعودة مجددا من حيث أتى.

يذكر أن سلطنة عمان تشهد أمطارا غزيرة وجريانا للسيول، الأمر الذي تسبب في شل حركة المرور على العديد من الطرق، والتي شهدت انهيارات جبلية، وحدوث انهيارات أرضية لطرق أخرى.

وأفادت شرطة عمان، أن قيادة شرطة محافظة الداخلية استوقف مواطنًا لمجازفته بعبور أحد الأودية في ولاية الحمراء، وتم إنقاذه من قِبل فريق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف بعد توقف مركبته في وسط الوادي، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة المرور سلطنة عمان سيول

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