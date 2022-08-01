الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى

عاجل

تسجيل صوتي.. حميدان التركي يبعث برسالة مؤثرة من داخل محبسه في أمريكا
شاهد.. انبهار وافد بما شاهده من فعل الخير في الزلفي
أنباء عن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية
تحذير.. لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا
إندونيسيا تعلن حظر Yahoo وتطبيقين آخرين.. تعرف على السبب
هذا توقيت هبوط طائرة «نانسي بيلوسي» في جزيرة تايوان

أخبار

تسجيل صوتي.. حميدان التركي يبعث برسالة مؤثرة من داخل محبسه في أمريكا

تسجيل صوتي.. حميدان التركي يبعث برسالة مؤثرة من داخل محبسه في أمريكا
٠١:٠٨:٣٥ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

نشرت ابنة حميدان التركي المواطن المحبوس في أحد السجون الأمريكية بعد الحكم عليه بالسجن 28 عامًا، تسجيلًا صوتيًا لوالدها، أثناء زيارة زوج ابنته له في السجن.

ووجه “حميدان” الشكر لجميع الأهل والأصدقاء وكل من يدعو له ويسأل عنه، مشيرًا إلى أنه فرح بزيارة زوج ابنته له بجهود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

وأوضح في التسجيل الصوتي المؤثر، والذي غلبه البكاء أثناء تسجيله، أنه سجد لله شكرًا عندما تمكن زوج ابنته من زيارته، داعيًا الله أن يجمع شمله بأسرته وأهله.

وتابع :” جزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عني خير الجزاء بتيسير هذه الزيارة “، مختتمًا بالدعاء :” فياربي ردني إلى ديارك المباركة ردا جميلا وأنت حسبنا ونعم الوكيل “.

وكان نجل “حميدان” قد أعلن من قبل، أنه تم تحديد موعد لجلسة الإفراج المشروط  عن والده  بتاريخ ٢ أغسطس ٢٠٢٢ .

وبحسب ما كتب نجله على حسابه في تويتر  أن الجلسة المقبلة تعتبر أفضل الفرص القانونية المتاحة لوالدي والتي يتجدد فيها الأمل بالإفراج ولم الشمل.. دعواتكم أن يكتب الله له الفرج فيها”.

يذكر أن المواطن  المتهم حميدان علي التركي، كان قد  أدين في محكمة كولورادو بتهمة الاعتداء على مدبرة منزله الإندونيسية. في 31 أغسطس 2006.

وقد حكم على التركي بالسجن 28 عاما، بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه جبراً دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها.

الكلمات الدلالية:
أمريكا اعتقال حميدان التركي حميدان التركي خادم الحرمين رسالة صوتية ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
صدور بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس كازاخستان إلى المملكة

صدور بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس كازاخستان إلى المملكة

منذ أسبوع واحد
رسميًا.. إعفاء المواطنين من تأشيرة دخول بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

رسميًا.. إعفاء المواطنين من تأشيرة دخول بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

منذ شهرين
القبض على مطرب شهير يمارس «المقناص» قرب منطقة عسكرية بجازان

القبض على مطرب شهير يمارس «المقناص» قرب منطقة عسكرية بجازان

منذ 7 سنوات
هل يستعد لهذا الأمر..  وزير خارجية أمريكا السابق يفقد 90 رطلا من وزنه 

هل يستعد لهذا الأمر..  وزير خارجية أمريكا السابق يفقد 90 رطلا من وزنه 

منذ 7 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *