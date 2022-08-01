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مواقيت الصلاة.. تعرف على أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر بالمملكة ليوم الثلاثاء
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محليات

مواقيت الصلاة.. تعرف على أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر بالمملكة ليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة.. تعرف على أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر بالمملكة ليوم الثلاثاء
٠١:٣٢:١٨ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 4 محرم 1444 هجرية، الموافق 2 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:39 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 4 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:32

المدينة – 4:25

الرياض – 3:57

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:46

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:00

المدينة – 7:06

الرياض – 6:38

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:30

المدينة –  8:36

الرياض – 8:08

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