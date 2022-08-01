مواقيت الصلاة.. تعرف على أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر بالمملكة ليوم الثلاثاء
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 4 محرم 1444 هجرية، الموافق 2 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:39 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:54 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 4 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:32
المدينة – 4:25
الرياض – 3:57
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:00
المدينة – 7:06
الرياض – 6:38
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:30
المدينة – 8:36
الرياض – 8:08