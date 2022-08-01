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شاهد.. هطول أمطار غزيرة على طريق الملك عبدالله بنجران
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محليات

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على طريق الملك عبدالله بنجران

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على طريق الملك عبدالله بنجران
٠١:١٤:٤٨ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على طريق الملك عبدالله بنجران.

وأظهر المقطع المتداول، حالة مطرية على أحياء في منطقة نجران، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير وجازان.

كما توقعت الأرصاد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار نجران حالة مطرية طريق الملك عبدالله طقس نجران

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