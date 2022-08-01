شاهد.. انبهار وافد بما شاهده من فعل الخير في الزلفي

تواصل- فريق التحرير:

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فيديو صوره أحد الوافدين أثناء تواجده في محافظة الزلفي بمنطقة الرياض، يبدي انبهاره بما وجده من عمل الخير لعابري السبيل في أحد الأماكن الصحراوية.

وأظهر الفيديو وجود مياه زمزم وجميع المشروبات الساخنة، وثلاجة بها تمور، بالإضافة إلى وجود مسجد وحمام، وكل هذا مجانًا لوجه الله تعالى.

يقول الوافد في الفيديو”: صراحة البلد دي كل يوم عن يوم بتثبت إنهم حكام وشعب عظيم”.

وتابع :” تخيل تكون في صحراء ز ي كده وتجد برادات ومياه وشاي وقهوة وثلاجة مليئة بالتمور والجديد بقى ماء زمزم.. وفين؟ بينها وبين مكة حوالي 1200 كيلو في الزُلفي”.

وأضاف :” موجود أيضا براد هوا ومسجد وحمامات.. ربنا يجازي كل اللي قام على فعل الخير جزاهم الله خيرًا”.