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تحذير.. لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا
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تقنية

تحذير.. لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا

تحذير.. لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا
١٢:١١:٤٧ ص، الثلاثاء، ٤ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من دخول الروابط التي تصل للمستخدم عبر تطبيق التراسل الفوري الواتساب.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “انتبه واحذر لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا عند وصولها لك سواء من جهات اتصال مجهولة أو من جهات اتصال موثوقة.

وأضاف سالم الحربي “أن دخولك للرابط يعني اختراق حسابك أو حظره بشكل نهائي”.

الكلمات الدلالية:
الهاكرز الواتساب تطبيق الواتساب رسائل الواتساب سالم الحربي

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