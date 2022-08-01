تحذير.. لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من دخول الروابط التي تصل للمستخدم عبر تطبيق التراسل الفوري الواتساب.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “انتبه واحذر لا تفتح هذه الرسائل في تطبيق واتساب نهائيًا عند وصولها لك سواء من جهات اتصال مجهولة أو من جهات اتصال موثوقة.

وأضاف سالم الحربي “أن دخولك للرابط يعني اختراق حسابك أو حظره بشكل نهائي”.