إندونيسيا تعلن حظر Yahoo وتطبيقين آخرين.. تعرف على السبب

تواصل- وكالات:

منعت الحكومة الإندونيسية الوصول إلى خدمات شركات Steam وEpic Games وYahoo وPayPal عبر الإنترنت، ، بعد أن فشلت في الامتثال للمتطلبات الجديدة المتعلقة بقوانين تعديل المحتوى التقييدية في البلاد.

وأفادت وكالات عالمية، أنه تماشياً مع القواعد، يجب على الشركات التي تُعتبر “مزودي الأنظمة الإلكترونية الخاصة”، التسجيل في قاعدة بيانات الحكومة للعمل في الدولة، وإلا فستواجه حظرًا على مستوى الدولة، ومنحت إندونيسيا الشركات حتى 27 يوليو للامتثال ومنذ ذلك الحين حظرت الشركات التي لم تفعل ذلك حسبما نقل موقع ذا فيرج.

ويعتبر هذا المطلب جزءًا من قانون شامل، يُدعى MR5، تم تقديمه لأول مرة في عام 2020.

وتمنح القوانين الحكومة الإندونيسية القدرة على الحصول على بيانات حول مستخدمين محددين، إضافة إلى إجبار الشركات على إزالة المحتوى الذي “يزعج النظام العام” أو يعتبر غير قانوني.