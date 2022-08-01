الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
هذا توقيت هبوط طائرة «نانسي بيلوسي» في جزيرة تايوان
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دولي

هذا توقيت هبوط طائرة «نانسي بيلوسي» في جزيرة تايوان

هذا توقيت هبوط طائرة «نانسي بيلوسي» في جزيرة تايوان
١١:٥٢:٤٦ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، ستصل إلى تايوان مساء غد الثلاثاء.

وستهبط طائرة بيلوسي في مطار سونغشان بمدينة تايبيه عند الساعة 22:30 بالتوقيت المحلي؛ حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

وستلتقي بيلوسي برئيسة تايوان تساي إنغ وين في الساعة الثامنة، بعد قضاء ليلتها في أحد الفنادق ومن المقرر أن تلقي بيلوسي بعد ذلك كلمة أمام برلمان تايوان.

وتعتبر الصين زيارة بيلوسي لجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، عملا عدائيا من الدرجة الأولى، حيث حذرت الصين الجانب الأمريكي من “التدخل في شؤونها” وهددت بـ “عواقب وخيمة” في حال قيام بيلوسي بهذه الزيارة.

الكلمات الدلالية:
جزيرة تايوان مجلس النواب مدينة تايبيه نانسي بيلوسي

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