الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ترامب يقرر دفن زوجته السابقة «إيفانا» في ملعب جولف.. سبب غير متوقع
خلال شهر.. «رؤوم» لرعاية الأيتام برفحاء تنفذ مشروعات وبرامج بمليون ريال لمستفيديها
بعد 7 أشهر.. النيابة العامة المصرية تحسم وجود شبهة جنائية في وفاة وائل الإبراشي
جامعة الحدود الشمالية تحدد الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد إلكترونياً
الهيئة الملكية لمكة: بدء إخلاء العقارات وقطع الخدمات عن منطقة «الكدوة»
«رايحين لمستقبلنا».. غرفة «حفر الباطن» تستعد لإطلاق معرض «إيشوب» للتجارة الإلكترونية

تواصل لايت

ترامب يقرر دفن زوجته السابقة «إيفانا» في ملعب جولف.. سبب غير متوقع

ترامب يقرر دفن زوجته السابقة «إيفانا» في ملعب جولف.. سبب غير متوقع
١١:٣٨:٢٠ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفن زوجته السابقة “إيفانا” في ملعب الجولف الخاص به.

وأوضحت المصادر أن ترامب سيلجأ إلى هذه الحيلة لأنه لا يريد دفع ضرائب عن الملعب؛ لأن المنطقة ستصبح مقبرة في الأوراق الرسمية وهي حيلة لإلغاء ضريبة الأملاك وضريبة الدخل وضريبة المبيعات بطريقة لا تخالف القانون.

وكان كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك، قد أعلن في وقت سابق عن سبب وفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك قد أوضح أن وفاة إيفانا ترامب نجمت عن “جروح سببتها ضربة قوية” عرضية على جذعها.

كما لم يحدد البيان ملابسات الحادث، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاما، عن درج منزلها بمانهاتن.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس إن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترامب في أبر إيست سايد، ووجدوها في “حالة إغماء وعدم تجاوب” مع محاولات إسعافها، حيث تم الإعلان عن وفاتها في المكان.

الكلمات الدلالية:
ترامب دونالد ترامب زوجة ترامب ملعب جولف

مواد ذات صلة

المزيد
«سامسونج» تطلق هاتف للاستخدامات الشاقة.. تعرّف على المزايا

«سامسونج» تطلق هاتف للاستخدامات الشاقة.. تعرّف على المزايا

منذ سنة واحدة
وظيفة جديدة للحد من إدمان فيسبوك وإنستغرام

وظيفة جديدة للحد من إدمان فيسبوك وإنستغرام

منذ 4 سنوات
بسبب «جدري القرود».. الكويت تتخذ هذه الإجراءات الفورية في حدائق الحيوان

بسبب «جدري القرود».. الكويت تتخذ هذه الإجراءات الفورية في حدائق الحيوان

منذ شهرين
لأول مرة منذ 17 عاماً.. كاميرات المراقبة ترصد حيواناً نادراً بالإمارات

لأول مرة منذ 17 عاماً.. كاميرات المراقبة ترصد حيواناً نادراً بالإمارات

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *