ترامب يقرر دفن زوجته السابقة «إيفانا» في ملعب جولف.. سبب غير متوقع

تواصل ـ فريق التحرير:

قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفن زوجته السابقة “إيفانا” في ملعب الجولف الخاص به.

وأوضحت المصادر أن ترامب سيلجأ إلى هذه الحيلة لأنه لا يريد دفع ضرائب عن الملعب؛ لأن المنطقة ستصبح مقبرة في الأوراق الرسمية وهي حيلة لإلغاء ضريبة الأملاك وضريبة الدخل وضريبة المبيعات بطريقة لا تخالف القانون.

وكان كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك، قد أعلن في وقت سابق عن سبب وفاة إيفانا ترامب الزوجة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان كبير محققي الطب الشرعي في نيويورك قد أوضح أن وفاة إيفانا ترامب نجمت عن “جروح سببتها ضربة قوية” عرضية على جذعها.

كما لم يحدد البيان ملابسات الحادث، لكن وسائل إعلام أمريكية قالت إن الشرطة تحقق فيما إذا كان الوفاة ناتجة عن سقوط المرأة البالغة 73 عاما، عن درج منزلها بمانهاتن.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة فرانس برس إن الشرطة استجابت لاتصال من عنوان إيفانا ترامب في أبر إيست سايد، ووجدوها في “حالة إغماء وعدم تجاوب” مع محاولات إسعافها، حيث تم الإعلان عن وفاتها في المكان.