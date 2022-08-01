الهيئة الملكية لمكة: بدء إخلاء العقارات وقطع الخدمات عن منطقة «الكدوة»

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن بدء إخلاء العقارات المستهدفة بالهدم والإزالة في منطقة تطوير “الكدوة” الواقعة بحي المسفلة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أن ذلك “: سيتزامن ذلك مع فصل الخدمات في الأيام القادمة، على أن تبدأ الجهات المنفذة في استئناف أعمال الهدم والإزالة في 15 محرم 1444هـ، وفق الحدود الموضحة بالخريطة”.

وكان المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الدكتور أمجد مغربي، أوضح أن منقطة الكدوة إحدى المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.

ويحد الكدوة من الشامل الطريق الدائري الثاني، ومن الجنوب مخرج شارع التقوى، و مخطط روابي أجياد المعدل و مخطط أجياد التكميلي من جهة الشرق، ومن الغرب شارع الهجرة.

وأضاف الدكتور مغربي، أن “الكدوة” تعاني من فقر الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية، إضافة إلى اكتظاظها بالسكان.

وأكد مغربي “في الوقت ذاته، أن عملية تطوير منطقة الكدوة تتم ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يرتكز على البعدين الإنساني والمكاني، إذ يحقق البعد الإنساني تحسين جودة حياة الإنسان الذي يسكن في الأحياء العشوائية بمدينة مكة المكرمة، من خلال تصحيح الأوضاع القانونية، والإدماج الاجتماعي، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي حسب معايير أهلية محددة”.

في حين يهدف البعد المكاني إلى خلق أحياء صالحة للعيش وآمنة وجذابة وإعادة توظيف الأراضي لغرض تحقيق التنمية المستدامة، من خلال الإزالة وإعادة التطوير أو الإرتقاء حسب معطيات كل منطقة من المناطق العشوائية.

وأشار الدكتور مغربي، إلى أنه سيتم استقبال الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني kidwa@rcmc.gov.sa، أو الرقم الموحد 920066600، أو زيارة مكتب الاستقبال في موقع المشروع.