جامعة الحدود الشمالية تحدد الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلاب الجدد إلكترونياً

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حددت جامعة الحدود الشمالية الوثائق المطلوبة للتسجيل للطلاب الجدد، مؤكدة أن رفع الوثائق يتم إلكترونياً، ولا يتم استقبال أي وثائق يدوياً.

وتفصيلاً، أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن إتاحة خدمة الدعم الفني لرفع المستندات المطلوبة في عملية التسجيل لبعض الحالات، والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالقبول.

جامعة الحدود الشمالية تحدد الوثائق المطلوبة

وأوضحت جامعة الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتم رفع المستندات التالية إلكترونيا ولن يتم استقبال أي طلبات يدوية كما هو موضح أدناه:

– أجنبي من أم سعودية يتم إرفاق الوثائق التالية:

• شهادة الميلاد للأم

• جواز سفر

• الهوية الوطنية للأم

• سجل العائلة للطلاب غير السعوديين من أم سعودية.

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– ما يثبت صلة الطالب بالمنطقة يتم إثبات مايلي:

• إثبات سكن لأحد الوالدين

• صك ملكية لأحد الوالدين

• إثبات خطاب عمل أحد الوالدين بالإضافة للهوية الوطنية .

– من لم تظهر بياناته على بوابة القبول يتم إرفاق الوثائق التالية:

• شهادة الثانوية العامة

• نتيجة القدرات

• نتيجة التحصيلي

• الهوية الوطنية

وأضافت جامعة الحدود الشمالية أنه يمكن رفع المستندات إلكترونياً من خلال رابط الدعم الفني التالي (اضغط هنا).

فتح باب التسجيل بـ جامعة الحدود الشمالية :

من جهتها أعلنت جامعة الحدود الشمالية 1444 هـ، عن فتح باب التسجيل في جميع كلياتها، بالإضافة لتحديد شروط التسجيل فيها للعام المقبل بمشيئة الله، موضحة أن أن التسجيل بدأ فعلياً يوم الأحد الموافق 02/01/1444 هـ الموافق 31/07/2022، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 06/01/1444 هـ الموافق 04/08/2022 م.

جامعة الحدود الشمالية تحدد شروط القبول

1– أن يكون الطالب مواطن.

2– حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة أو ما يقابلها.

3– عدم تعرض الطالب للفصل من إحدى الجامعات.

4– عدم مرور أكثر من 5 سنوات على شهادة الثانوية العامة.

5– في حال سحب الطالب أوراقه من جامعة أخرى لا يسمح له بالتسجيل في الجامعة.

6– حصول الطالب على شهادة القدرات العامة.

7– ينبغي أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.

8– التقيد بجميع الشروط والقوانين الخاصة بالجامعة.

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