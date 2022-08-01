الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
فقدان مروحية تابعة للجيش الباكستاني على متنها سبعة عسكريين
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دولي

فقدان مروحية تابعة للجيش الباكستاني على متنها سبعة عسكريين

فقدان مروحية تابعة للجيش الباكستاني على متنها سبعة عسكريين
١٠:٤٥:١٥ م، الإثنين، ٣ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنَ الجيشُ الباكستاني – اليوم- فقدانَ الاتصال مع مروحية تابعة له، على متنها فريقٌ مكوَّنٌ من ستة عسكريين، في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد.
وجاءَ – في بيان للجيش- أنه كان على متن المروحية ستة من العسكريين وقائد المنطقة في الفيلق الثاني عشر التابع للجيش، حيث كان الفريق يقومُ بعمليات إخلاء وإغاثة لمتضرري الفيضانات التي غَمَرَتْ مناطقَ عديدة من البلاد منذ عدة أسابيع.

ويعدُّ إقليمُ بلوشستان من أكثر المناطق المتضررِّة بسبب مياه الفيضانات التي سبَّبَتها الأمطارُ الغزيرةُ والموسميَّةُ التي عادةً ما تشهدُها باكستانُ في هذا الوقت من كل عام.

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باكستان طائرة باكستانية طائرة حربية عسكريين

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